Qué te hiciste en la cabeza: el nuevo look del Pibe Valderrama

No, ya no es un pibe. Aunque sea el Pibe. Carlos Valderrama, el mediocampista colombiano que llegó alguna vez a Rosario para vestir la camiseta de Newell's, pero huyó despavorido cuando el ex presidente leproso Eduardo López le pagó con un cheque sin fondos, cambió de look, según se pudo ver en una foto que se sacó con el ex arquero René Higuita.

Pero no es para tanto. No es que se cortó el pelo, pero sí se lo recogió y muestra ahora una imagen mucho más prolija.

Mientras, un sinfín de usuarios en Instagram lamentaron el corte de pelo que no fue.