Este jueves, por ahora en el ámbito de la Capital Federal pero pronto en todo el país, se celebra por primera vez el "Día de la Futbolista". Tiene que ver con los cuatro goles convertidos por Elba Selva a Inglaterra en el Mundial de México de 1971. Y la protagonista habló esta mañana en A Diario (Radio 2).

La selección nacional, que en realidad no era tal sino un rejunte de chicas que solían jugar juntas y fueron invitadas por la organización a representar al país, le ganó a las inglesas por 4 a 1 con esos cuatro tantos de Elba en el estadio Azteca, primer triunfo nacional en un certamen así.

"El equipo nuestro no fue una selección, jugábamos en distintos lugares, íbamos a las provincias. Y vino México acá primero, por lo que después nos invitaron para ir allá. Ellos pagaron todo, nos dieron camisetas, botines. Tuvimos que empezar a caminar para aprender a andar con botines", explicó.

Ese Mundial, si bien no fue no considerado como oficial, se disputó desde el 15 de agosto al 5 de septiembre de 1971 con un éxito notorio en cantidad de entradas vendidas.

Gloria "Betty" Garcia, Elba Selva, Lucila Sandoval y Monica Santino. (EFE)



La mujer, zurda, hincha de Boca Juniors y portadora de la camiseta número 10, confesó que no pudo disfrutar mucho de su logro: "Dejé de jugar después de que vine de México porque perdí el trabajo y tenía que cuidar a mi bebé que tenía dos años".

"Jugué algunos partidos en las provincias, pero no me dediqué. Hago deportes en un polideportivo, me han propuesto ser DT de Atlas pero a mí me gusta al deporte hacerlo yo", señaló quien confesó además que de chica debía soportar que la tildaran de "varonera" por jugar un deporte visto, en ese entonces, sólo para el sexo masculino.

Y cerró hablando del auge del fútbol femenino en el país tras la buena actuación en el Mundial de Francia: "Recién empezamos nosotros a comparación de los otros equipos que ya son potencia. Pero vamos por buen camino, se dio un paso muy grande al ver que tantas chicas juegan", cerró.

Este jueves a las 18 la AFA realizará un acto por esta celebración en su sede de la calle Viamonte con la presencia del presidente del organismo, Claudio "Chiqui" Tapia.