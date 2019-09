En la previa del clásico del próximo domingo, en Zapping Sport (El Tres) invitaron a un ex defensor canalla que supo marcarle un gol a Newell's en un derby: Diego Chitozff, quien entre otras afirmaciones dijo que Claudio Riaño, blanco de críticas por su bajo promedio de gol, hace un trabajo muy valioso para el equipo.

"Se valora por lo que entrega para el equipo, se desgasta muchísimo. Me gusta por el trabajo que hace contra los defensores, te corre, no te deja salir. Es un chico que entrega todo. Le falta el gol, pero en estos partidos convirtió. Ojalá se le abra el arco", señaló el ex Tiro Federal.

Según el autor de un recordado tanto en el Coloso, en el empate 2-2 del Apertura 2009, "se ve mucho el trabajo que hace: sale a pivotear para que pasen los laterales. Hace un trabajo inteligente, si bien uno al 9 le pide que haga goles".

Acerca de cómo llega Central al partido, comentó: "Está muy parejo. Todo clásico es hermoso jugarlo, pero los dos están en una situación complicada. Son partidos aparte. Los dos van a tomar los recaudos suficientes pero va a salir un lindo partido".

Finalmente, fue consultado sobre el temor de los equipos a salir a atacar cuando están empatados y van 30 minutos del segundo tiempo. “Y sí, me pasó de ir ganando 2-0, que nos empaten y aparezca el temor de que te lo ganen en una jugada. Empezás a hablar con tus compañeros, ya no pasás tanto, llamás a los volantes. No digo de bajar la persiana, pero sí tomar más recaudos”.

"Igual, yo he jugado el clásico cordobés, el de Santa Fe y éste. Y he tenido técnicos que siempre han querido ir a buscar. Pero cuando no podés, te cerrás, no vas a irte a regalar", concluyó.