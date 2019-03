Ricardo Lunari: "Newell's no tiene el peor de los planteles, pero pesa lo psicológico"

Ricardo Lunari es uno de los nombres ligados a los mejores momentos de la historia Newell's Old Boys. Y hoy, siendo DT de Colón de Uruguay (equipo de la tercera de ese país) y preocupado por el presente del club, aseguró que Fernando Gamboa es el mejor candidato posible a dirigir el equipo.

"Para mí, tiene todas las condiciones que necesita el DT de Newell's: personalidad, siente la camiseta, sabe manejar un vestuario caliente como éste. Caliente porque no podés errar. No he hablado con él en el último tiempo, no sé si está en la cabeza de los dirigentes, pero sería un DT ideal", dijo Lunari en Zapping Sport.

El nacido en San José de la Esquina admitió que si Gamboa (hoy desocupado) lo convocara para formar parte del cuerpo técnico, dejaría un costado su rol de DT y vendría al Parque. "Me gusta mucho dirigir a mí, pero cuando lo llamen a él, voy a estar a su lado. Newell's es único, es un capítulo aparte en mi vida", agregó.

Acerca de las razones del mal presente del equipo, comentó: "Me parece que el tema psicológico es fundamental. Los jugadores no se logran sacar el peso de una responsabilidad que ya se siente, proyectándose para el año que viene por el promedio. El jugador está intranquilo y se nota".





Ricardo también fue ayudante de Gamboa en 2008 en Newell's.



"Newell's no tiene el peor de los planteles: hay mínimo diez equipos que no tienen el plantel de Newell's, pero sí tienen tranquilidad, trabajo, tiempo para fortalecer ese trabajo. Newell's es cambio, cambio, cambio; no se mantiene una cultura de trabajo y el jugador comienza a confundirse", añadó.

"La institución está revuelta también y todo tiene que ver con el fútbol. Newell's se está apoyando en jugadores jóvenes, que en un momento se dan cuenta de la presión que tienen y no están preparados para asumir la responsabilidad", añadió.

Finalmente, desligó a Héctor Bidoglio: "La culpa del presente no es de él. Hizo todo lo posible. Parecía que iba a arrancar y no se dieron los resultados. Pero de nada sirve lamentarse: lo pasado ya está. Ahora tiene que venir un DT con personalidad, que no le tiemble la mano, que sepa qué se está jugando, traer tres o cuatro jugadores de nivel.

"Nadie va a hacer milagros. Hay que buscar con lupa, no errarle en el técnico ni en los refuerzos. Newell's no tiene más margen de error", cerró.