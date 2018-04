Ruben: "Puede que haya llegado el fin de mi etapa en Central"

El delantero Marco Ruben sorprendió este lunes al anunciar que si bien no tiene una decisión tomada analiza seriamente irse de Rosario Central.

“Hace tiempo que vengo cansado mentalemnte y se me está haciendo difícil”, empezó Ruben, consultado por el periodista de El Tres Juan Pedro Aleart sobre su actual presente, con diez partidos sin hacer goles. Y agregó: “Puede ser definitorio en cuando mi futuro. Hace tiempo que quiero revertir mi situación personal; estoy pensando otras cosas, necesito estar bien. Por ahí las etapas se terminan y hay que asumirlo”.

“ Claramente no me siento bien, no me siento cómodo. No tengo la confianza que tuve en otro momento”, dijo sobre su presente futbolístico. E insistió: “No quiero decir que me voy a ir del club, pero puede pasar que haya llegado el fin de mi etapa en Central. Hay pasos en la vida que hay que dar; estoy agotado de la cabeza”.

Ruben había empezado la conferencia de prensa hablando de la salida de Leo Fernández como director técnico de Rosario Central: “Cuando un equipo anda mal el primero que sufre las consecuencia es el entrenador. Claramente no es el único culpable, las responsabilidades son repartidas”.

Además, negó la versiones que hablaban de una mala relación entre Leo Fernández y los jugadores más experimentados del plantel: “Es totalmente mentira; hasta lo último estuvimos tratando de encontrarle la vuelta juntos”.