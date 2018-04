Russo: "Se fue la bacteria y estoy normal, no estoy enfermo"

Miguel Ángel Russo habló de su recuperación. A puntod e viajar a Buenos Aires desde el aeropuerto de Fisherton, el ex técnico de Rosario Central le contó al móvil de El Tres detalles de su recuperación.



"Rosario es el lugar donde habito, donde estoy y donde me siento muy cómodo. Es grato estar, lástima que me tengo que ir a Bogotá y estoy con todo esto. Tengo que hacer unas cosas en Buenos Aires y el fin de semana viajaré a Bogotá", arrancó el diálogo con el periodista Daniel Amoroso.



Russo fue operado con éxito de un cáncer de próstata, pero un virus intrahospitalario puso en peligro su vida: "Estoy muy bien. Tuve una complicación con una bacteria rebelde, loca, de las más altas, que no tiene antibiótico y costó encontrarla. Pero se fue la bacteria y estoy normal. Enfermo no estaba", explicó.



"Estoy bien como para empezar otra vez y a mí me hace muy bien dirigir. La cabeza influye en todo y sin el amor de la familia no podés", concluyó.