Sampaoli llegó al país y espera reunirse con la cúpula de la AFA por su futuro

Cuatro días después de la eliminación del Mundial en octavos de final a manos de Francia, el por ahora entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, pisó suelo argentino. Ahora, espera reunirse con la cúpula de la AFA para saber qué será de su futuro.



El técnico voló en charter desde Moscú junto al presidente de AFA, Claudio Tapia; el volante Enzo Pérez; los juveniles que viajaron como sparrings del equipo principal y el resto de los colaboradores del cuerpo técnico, quienes permanecieron desde el sábado y hasta anoche en la concentración en Bronnitsy.



Si bien no hubo voces oficiales que confirmaran o desmintieran las versiones, es un secreto a voces que tanto Tapia como Daniel Angelici (vicepresidente de AFA) creen conveniente que el casildense dé un paso al costado y contratar a otro entrenador que encabece un proyecto de cara al próximo Mundial.



Lo que dificulta la salida de Sampaoli es el factor económico, ya que el contrato por cinco años que firmó tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Ese ítem no se activaría en caso de que el DT presente la renuncia, algo que (supuestamente) desde AFA intentan provocar.



Otro dato: la cláusula desaparecerá una vez finalizada la Copa América 2019, aunque en principio los dirigentes no desean estirar un proceso que consideran concluido.