Scocco: "Siempre pienso en volver a Newell's"

El actual delantero de River manifestó en Zapping Sport que "duele ver así" a la Lepra y dejó en claro que volverá para retirarse. Quien también mostró sus ganas de colaborar fue el Gringo Scoponi, a pesar de no ser tenido en cuenta: "No me llaman ni para ser utilero"

21 de Marzo de 2018 Por: Rosario3

Scocco, en uno de sus tantos gritos con la camiseta Leprosa.(Sitio Oficial) 1/1