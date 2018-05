Se aleja la chance de que Neuer pueda jugar el Mundial

El arquero del Bayern Múnich y el seleccionado alemán, Manuel Neuer, no jugará los últimos dos partidos de esta temporada con el campeón germano por estar en período de recuperación de una fractura en el pie izquierdo y con ello disminuyen mucho sus chances de concurrir a la Copa del Mundo de Rusia 2018.



En declaraciones a revista "Kicker", el entrenador del Bayern, Jupp Heynckes, descartó que Neuer juegue el sábado próximo el último partido de la Bundesliga contra Stuttgart y tampoco lo tendrá en cuenta en la final de la Copa de Alemania ante Eintracht Francfort.



El entrenador dijo que no va a correr riesgos de que Neuer, campeón mundial en Brasil 2014, vuelva a lesionarse en los últimos dos partidos de la temporada, consignó EFE.



El mayor inconveniente para Neuer es que se perdió toda la temporada debido a una fractura en el pie izquierdo, que sufrió jugando la pasada Liga de Campeones ante Real Madrid, y, aunque ya ha vuelto a sus entrenamientos, su recuperación tarda demasiado.



El propio Neuer ha dicho recientemente que no se puede imaginar ir al Mundial sin haber jugado antes algún partido, aunque podría estar en la lista provisional que el entrenador del actual campeón mundial Joachim Löw anunciará el martes próximo.



Es posible que en la convocatoria provisional Löw incluya a Neuer y a tres arqueros más como Marc André Ter Stegen, Bernd Leno y Kevin Trapp, pero será difícil que sin jugar forme parte de la definitiva de 23 futbolistas.