¿Se queda o se va? Hoy se define la novela Ruben

La continuidad o no de Marco Ruben en Rosario Central se ha transformado en una novela que podría tener este lunes su último capítulo. Y el final es incierto. ¿Decidirá seguir en el club, previa renovación de contrato, o aceptará la propuesta de Santos de Brasil? Esa es la cuestión.



El delantero tiene tiempo hasta este lunes para comunicarle a la dirigencia canalla cuál será su proceder, a sabiendas de que el próximo domingo el conjunto de Bauza debutará en la Superliga ante Banfield en el Gigante y no hay mucho tiempo para salir a buscar un sustituto.



El club paulista elevó un ofrecimiento que, desde lo económico, satisface las pretensiones centralistas. Pero, según allegados al propio delantero, él mismo no está tan convencido de partir, al tiempo que existirían algunas diferencias contractuales en la charla con la entidad brasileña.



Por ahora, Edgardo Bauza lo cuenta para el juego con el Taladro, pero no desconoce que puede perderlo de un momento a otro. Y también admitió que Teo Gutiérrez es un jugador que lo seduce, en caso de que el 9 se vaya. La historia se acerca a su fin.