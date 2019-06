¿Se va Ortigoza? Hizo durísimas declaraciones que apuntan a Cocca

Cuando Néstor Ortigoza prende el ventilador, hay que atajarse. En una nota con Radio Rivadavia de Buenos Aires, el mediocampista de Central abrió la puerta de salida del club de Arroyito y además disparó durísimas declaraciones que apuntan directamente a Diego Cocca, el nuevo entrenador canalla. Aseguró que no tuvo diálogo con él en este tiempo: “Me gustan los técnicos que van de frente, no cuando te enterás por atrás”, soltó.

“No me molesta ser suplente. El problema es cuando te salamean o te boludean”, aseguró Ortigoza.

Cuando le preguntaron sobre su relación con Diego Cocca, confió que tal vínculo no existió en este tiempos: “En todos los medios salió que hubo una charla con el entrenador, pero es no es cierto, nunca me habló”, apuntó. El experimentado futbolista había dicho lo mismo de Paulo Ferrari, cuando “Loncho” tomó el equipo luego de la salida del “Patón” Bauza.

Después, Ortigoza puso como ejemplo a otros entrenadores para criticar a Cocca: “Dame un Gorosito, un Gallardo, un Patón Bauza o un Tata Martino. Van al frente y te dicen las cosas como son, te gusten o no. No te enterás por atrás o por la prensa”, arremetió.

Y siguió: “Me gustan los técnicos que te hablan claro, que te hablan de fútbol y les entendés. En el fútbol está lleno de fantasmas, de vende humo”.

Acerca de su futuro, habló claro: “Tengo seis meses más de contrato, pero me iría si aparece algo de afuera que me seduzca”.

“El técnico, los jugadores y los dirigentes tienen que caminar por la misma vereda. Si no me siento bien con algo, lo digo. Aunque moleste, las cosas hay que decirlas como son, de frente”, continuó el volante. Y deslizó que “si el entrenador es soberbio y se maneja mal, hay que decirlo”.

Por último, y para no despegarse tanto de su actual club, habló de una posible continuidad en Central, que después de estas declaraciones parece muy difícil: “Vamos a arrancar complicados con el promedio. Hay mucho por mejorar, pero están las ganas de sacar esto adelante desde donde toque”, terminó.