Seguimiento individual canalla

Rodríguez: 2 Cada pelota que fue al arco terminó en gol. En el segundo tuvo responsabilidad directa.

Ferrari: 4.5 Casi no atacaron por su sector pero sus proyecciones no lastimaron.

Leguizamón: 3.5 No da garantías. Contagia desconfianza.

Martínez: 5 Jugó con la confianza que le dieron sus últimas actuaciones. Resolvió con solvencia en los mano a mano auqnue pasó de largo en el tanto de Romero y no llegó a cerrar en el tercero.

Gómez: 3.5 No dio garantías: le ganaron varias veces la espalda por su sector; tuvo en sus pies el mejor ataque de Central en el primer tiempo y arrojó el centro detrás del arco.

Camacho: 4.5 Se movió e intentó pero no logró romper el cerco rival. Su vuelta es una buena noticia en un presente tan negro.

Romero: 3.5 Flojito. Perdió el duelo en el medio donde lo superaron siempre. Al menos metió el único remate al arco de su equipo en la primera mitad.

Colman: 3.5 Demasiado lento. No logró imponer su juego en ningún momento y fue reemplazado en el entretiempo.

Gil: 2 A su abulia habitual le agregó las pelotas regaladas en el primer y tercer gol de Argentinos. No quita, no recupera. No se explica su presencia como titular.

Zampedri: 4.5 Aportó poco mientras el partido fue partido. Tuvo el empate tras centro de Lovera pero su cabezazo se fue por arriba. Sobre el final al menos anotó el descuento para la estadística.

Ruben: 3.5 Sigue peleado con la pelota y con el gol. Lleva más de 800' sin convertir.

Ingresaron:

Carrizo: 5 Aportó movilidad y verticalidad. Aun en bajo nivel, no se explica que no sea titular en este mediocampo con tantas carencias de Central.

Lovera: 6 El mejor de su equipo. Su ingreso le dio vitalidad al ataque canalla aunque sus compañeros no lo aprovecharon. Metió un par de centros peligrosos y un tiro libre al travesaño.

Herrera: s/c Ingresó en el final buscando cambiar el destino del juego. No lo consiguió.