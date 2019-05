"Si Heinze se va de Vélez, tenemos grandes chances de que venga a Newell's"

Vélez Sarsfield quedó afuera de la Copa de la Superliga y en Newell's todos se ilusionan con la llegada de Gabriel Heinze, que tiene contrato con el Fortín hasta el 30 de junio. El coordinador de inferiores de la Lepra, Enrique Borrelli, viejo conocido del DT, cree que hay motivos para sostener la esperanza pero sólo si decide partir de Liniers.

"Conociéndolo, hasta que no termine su vínculo con Vélez no hará ningún movimiento. Pero si se va de Vélez, tenemos grandes chances de que venga", estimó en Zapping Sport el director del fútbol juvenil del club del Parque y profesor del entrerriano en la carrera de entrenador.

Borrelli comentó: "Lo conozco porque cuando era el coordinador general de Argentinos Juniors lo llevé al club, obviamente con el consenso de la dirigencia. Pero además porque fue mi alumno en la carrera de técnico, donde era un alumno complicado", dijo entre risas.

Borrelli fui ayudante de campo del Tolo Gallego en Newell's 2014.



"En Argentinos él sentó las bases del crecimiento del club, marcó un camino que luego siguió con Berti y Dabove y la institución ha crecido enormemente en todos los aspectos, deportivo y económico sobre todo", añadió.

Para Borrelli, es clave que el DT de primera mire las inferiores: "No tengo dudas de que él lo hará, mirará las inferiores. Sus trabajos son muy claros. En Godoy Cruz no se pudo apreciar porque no podía entrar al campo de juego y dirigió apenas 8 partidos. Pero en Argentinos en un año completo lo mostró. Y en Vélez demostró que no sólo hace jugar bien a sus equipos, que son fuertes y dinámicos, sino también con jugadores muy jóvenes".

"Lo mismo que transmitía como futbolista dentro del campo, lo hace afuera con conceptos claros y precisos. Y él entrena como juega el equipo. El entrenador que transpira la camiseta en la semana, verá que los futbolistas la van a transpirar por él. Heinze es súper profesional, si tiene que estar 12 horas trabajando para armar un equipo lo va a hacer", cerró.