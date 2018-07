Si no se da lo de Rinaudo, Central buscará cerrar a Aguilar o Domingo

El secretario general de Central, Rodolfo Di Pollina, dijo el domingo a la noche en El Tres que el club le dará "a Gimnasia un plazo hasta mitad de esta semana" para definir si acepta o no la venta de Fabián Rinaudo, el volante central que Edgardo Bauza desea contar en su plantel.



Pero la negociación está trabada por las altas exigencias del Lobo, que no quiere desprenderse fácilmente de uno de sus referentes. Por lo que la comisión directiva auriazul ya apunta los cañones hacia los otros dos futbolistas anotados en la lista: Abel Aguilar y Nicolás Domingo.



Aguilar, colombiano de 33 años, quedó libre de Deportivo Cali y también le interesa a Newell's y Huracán. El bogotano, que fue muy tenido en cuenta por José Pekerman en Rusia 2018 (en el segundo partido contra Polonia salió lesionado y no pudo seguir disputando el campeonato), quiere jugar en nuestro país y los canallas le ofrecen un contrato jugoso por un año.



El otro es Domingo, mediocampista central de Independiente de Avellaneda. El Rojo aspira a competir en alto nivel en todos los frentes (Libertadores, Superliga, Copa Argentina, Suruga Bank) y no parece sencillo que vaya a dejar partir a uno de los puntales de la última campaña, a pesar de que la llegada de Francisco Silva y Pablo Hernández podrían hacerle perder minutos.



Por todo esto, de los dos, el más factible parece ser el colombiano. Por ende, si Central da por finalizada la gestión Rinaudo en estas próximas horas, la dirigencia marcará en la agenda el teléfono del representante de Aguilar para intentar coronar el quinto refuerzo.