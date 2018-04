Siguen las lesiones: Gil afuera ante Belgrano, Cabezas en duda

El mal de ausencias por lesiones en Central no cesa. Y ahora, de cara al próximo encuentro ante Belgrano, hay que anotar otro nombre más: el de Leonardo Gil, quien ya se perdió el cotejo del domingo ante Patronato y volverá a quedarse afuera.



El Colo sufrió un edema en el isquiotibial derecho, que le impedirá ser de la partida el sábado que viene a las 13.15. Se sumará a Martínez y Ortigoza, que sigue reponiéndose de sus dolencias, y a Maximiliano González, que llegó a la quinta amarilla.



Pero la cosa no termina ahí, porque Óscar Cabezas sufrió un "esguince leve en la rodilla derecha", según informó el club en su sitio web oficial. El zaguero colombiano recibió un golpe en Paraná y si bien no hay que descartarlo, es difícil que llegue en buenas condiciones.



Como contrapartida, Fernández aspira a contar con el arquero titular Jeremías Ledesma y los delanteros Germán Herrera y Marco Ruben, que seguramente ganarán minutos teniendo en cuenta que el jueves 12 de abril será el duelo copero con San Pablo de Brasil.