Teo con "la cabeza puesta" en Central y Montero lo subió al "podio de delanteros"

"Me sentí importante para el equipo en los últimos encuentros. Quiero seguir por ese camino. Central está evolucionando", añadió en la conferencia de prensa.

"Tuve el respaldo del grupo, del cuerpo técnico y los dirigentes. Eso me hace sentir tranquilo y quiero dar el máximo para el equipo", continuó el colombiano y reforzó: "Ya lo confirmé y no hay dudas, estos seis meses voy a jugar en Central y con la cabeza puesta acá".

"Lo más importante es estar enfocado en mi trabajo. Tuve un tema familiar que me agobiaba y gracias a Dios se resolvió". Así explicó este sábado el delantero Teófilo Gutiérrez las dudas en torno a su continuidad en Central y confirmó que seguirá hasta junio.

