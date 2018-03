Tévez adelantó cuándo podría retirarse y tiró: "Todos saben que no soy 9"

Carlos Tévez anticipó que este año podría dejar el fútbol. Todo dependerá de que Boca gane la Copa Libertadores, como así lo indicó el delantero en una nota el canal TyC Sports.

"La obsesión de ganar la Copa es algo que me mantiene con mucha hambre. Si la gano me retiro, después no me queda nada más por lo que luchar", explicó.

Además, aclaró cómo fue que ocurrió el desgarro muscular que lo marginará tres semanas de las canchas. "Me lesioné en el gimnasio", indicó ante los rumores de que la dolencia se produjo tras jugar un partido de fútbol en una cárcel de Córdoba donde está preso su hermano. "No voy a ser tan boludo en exponerme yendo a una cárcel o jugando al golf, que se digan tantas boludeces me cansa a mí y a la gente", tiró el Apache.

También se refirió a su posición dentro de la cancha. Primero aclaró que no es centro delantero: Uno lo hace porque el técnico lo pide y el equipo lo necesita”. Además, agregó: “Si me dan a elegir, quiero ser enganche. Ser el responsable de que se juegue bien o mal. Me hago cargo de eso”.

“No me voy a plantar con el entrenador. Nunca lo hice ni lo haré, pero donde mejor puedo rendir y encontrar la versión que todos queremos es de segunda punta”, concluyó el tema.

Por último dejó un mensaje a los hinchas tras la derrota en el clásico ante River por la Supercopa y las críticas sobre su flojo rendimiento en el encuentro: "Que digan las pelotudeces que dicen me hace mal pero me hace mas fuerte. Me hago cargo de la final que perdimos, soy el que mas dolido está. Hay que callarse la boca y correr, romperse el culo adentro de la cancha".