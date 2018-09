The Best: Para la FIFA, Modric fue el mejor del mundo este año

Luka Modric conquistó este lunes el premio “The Best” de la FIFA a mejor jugador del mundo en 2018, por delante del portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah, los otros ternados.

El volante del Real Madrid y la selección de Croacia subcampeona en Rusia levantó el trofeo individual por primera vez, rompiendo la hegemonía del astro luso, que se había llevado este premio las dos veces que se había entregado hasta ahora desde su creación en 2016.

Desde 2007, cuando ganó el brasileño Kaká, nadie había podido ganar el premio oficial al mejor jugador FIFA o el Balón de Oro por fuera de Cristiano y Lionel Messi.

Modric, de 33 años, recibió el premio de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, en el Reino Unido.

"Es un gran honor y un bello sentimiento estará aquí con este increíble trofeo. Me gustaría felicitar a Cristiano y a Salah por la gran temporada que hicieron. Seguro que en el futuro tendrán otra oportunidad de estar aquí", dijo el croata.

"El premio no es sólo mío, es también de mis compañeros del Real Madrid y Croacia, de mis entrenadores, y de toda esa gente sin la que no sería posible. También quiero dar las gracias a mi familia, sin su apoyo no sería quién soy, son mi «The Best». También me acuerdo del equipo que en 1998 quedaron terceros, fue mi inspiración. Ojalá que también seamos una inspiración para las próximas generaciones", explicó Modric.

Además, el 10 del Real Madrid se animó a hablar en español y agradeció al club blanco y a los aficionados madridista por "todo el cariño recibido". "Este premio es vuestro también", finalizó.