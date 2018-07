¿Todo pasa?: Flavio Azzaro habló de su despido y le apuntó a Angelici

El canal de cable TyC Sports despidió a los periodistas Flavio Azzaro y Daniel Mollo, ambos panelistas en el programa No todo pasa, que conduce Diego Díaz. El envío fue cuestionado por la cobertura que realizó durante el Mundial de fútbol de Rusia 2018, que finalizó el último domingo.

Azzaro trabajaba en la emisora desde hacía casi dos años. Al tanto de su desvinculación, Flavio hizo su descargo primero por Radio Latina, medio en el que se desempeña

“Los canales reciben presiones. Solo voy a decir que me despidieron de TyC Sports. Estaré moldeado para ciertos medios y para otros no. Por suerte estamos trabajando. Por algo pasan las cosas. Tengo tatuado «Nada es casualidad». El próximo tatuaje no sé qué va a decir. Acá decimos lo que pensamos. En TyC laburé con tranquilidad, hasta que quedó claro que esa tranquilidad no era tal”, aseguró.

Luego, en su cuenta de Instagram, el periodista publicó una foto de Ricardo Centurión, comparándose con el futbolista de Racing, quien quedó afuera de la lista de la selección argentina días previos al Mundial: “Con Centu tenemos cosas en común. A él lo bajó antes de #Rusia a mí después”, sin referirse puntualmente a quién bajó a ambos.

El último miércoles por la noche, Azzaro se sentó en la mesa de Polémica en el Bar para contar su versión de los hechos. Ahí le apuntó a Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y vicepresidente de la AFA por su salida.

"Angelici es uno de los tipos más importantes de Argentina. Yo a Angelici lo critico desde siempre. Pero una cosa es criticarlo en un programa y otra es que lo critiques en medio del Mundial. A mí me comunicaron que Angelici había pedido mi cabeza. Es la primera vez en mi vida que me pasa algo así. Sinceramente no sabía si cortarlo o no, pero yo no me puedo hacer el pelotudo. Si hay que hablar, voy a hablar", aseguró.

Y continuó: "Por suerte tengo trabajo. Hoy por hoy no me falta laburo y puedo contarlo. No quiero caer en esa de 'Cuidate no lo cuentes', porque vi muchas veces que esa persona se cagó la vida por no contarlo en su debido momento".

Luego, Flavio relató cómo fue que le comunicaron que no seguiría en TyC Sports: "Hace 15 días, un productor me dijo 'Las cosas son así: llamó Angelici y pidió tu cabeza'. Hasta ahí, yo seguí laburando. Es una situación de mierda que me condicionó porque yo estaba en Rusia todavía...".

No todo pasa es el programa en el que se realizó un minuto de silencio después de la derrota de la Argentina ante Croacia 3 a 0.

Además de Azzaro, el canal deportivo también echó a Daniel Mollo, periodista y relator de Boca, que también participaba del programa que conduce Diego Díaz.