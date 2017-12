Todos los datos en la previa del cruce entre leprosos y académicos

El dato de la semana: El equipo tendrá 2 cambios: Bianchi vuelve tras la suspensión en reemplazo de Escobar (quien será preservado por su inminente venta al fútbol estadounidense) y además en el lateral derecho debutará el chico Facundo Nadalín en reemplazo del suspendido San Román. El resto serán los mismos que gritaron victoria en el Monumental.



Historial: Será el partido 150 entre ambos. La Academia ganó 53, Newell's 49 y empataron 47 veces. Los rojinegros acumulan 5 victorias consecutivas ante los de Avellaneda en el Coloso.



El árbitro: Será Ariel Penel quien dirigió 3 veces a Newell's y La Lepra no perdió (ganó 2 y empató 1).



El banco: Ibañez, Varela, Valenzuela, Elías, Leyes, Fértoli, Guevgeozián serán los suplentes rojinegros.



La reserva: Jugará a las 19 en el Coloso como preliminar del choque de Primera. Los de Bodoglio vienen de igualar en uno ante River.



Las entradas: Se venden desde las 14 en el Coloso. Hay un descuento del 50% en el valor original de las plateas con lo que las generales no socios cuestan $250 y las plateas se consiguen desde $150 socios y $250 no socios.



El recuerdo: En el torneo Final 2014 Newell's derrotó 2 a 0 a Racing con goles de Ponce y Trezeguet.