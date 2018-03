Todos los datos para esperar el choque de canallas y tombinos

El dato de la semana: Leo Fernández tuvo otra vez numerosos inconvenientes para armar el equipo ya que tres habituales titulares no están disponibles: Gil por suspensión más Fernández y Lovera por lesión. Por ellos ingresarán Ortigoza (que hará su debut desde el arranque), Parot y Marco Ruben. Además, el DT vuelve a apostar por el chico López Pissano quien entrará en reemplazo de Carrizo, en lo que será la única variante táctica.



Historial: Jugaron 13 partidos. Central ganó 5, El Tomba 6 e igualaron 2. En Rosario se enfrentaron 7 veces y están equilibrados (3 victorias por lado y un empate).



El árbitro: Será Fernando Echenique quien dirigió 14 veces a Central con un saldo de 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas. La última vez fue en el triunfo 2 a 1 ante Gimnasia del torneo pasado cuando expulsó Marco Ruben.



El banco: Di Fulvio, Cabezas, Gómez, Pereyra, Camacho, Carrizo y Herrera serán los suplentes auriazules.



La reserva: Jugó esta mañana en Arroyo Seco e igualó 2 a 2 tras estar 2 a 0 arriba en el marcador por los goles de Bécker y Matías Recalde. Los once de Chamot fueron: Miño; Antunes, Almada, L. Recalde, M. Recalde; Sangiovani, Buscalia, D. Becker; Rivas; P. Becker y Coscia.



Entradas: Se venden desde el mediodía en el estadio. Las plateas socios cuestan $400, $500 y $750 dependiendo de la ubicación y las no socios $600, $750 y $1000. Los socios deberán tener la cuota de febrero paga.



El recuerdo: En la primera fecha del torneo 2016, el Central de Coudet venció por la mínima a los mendocinos con tanto de César Delgado.