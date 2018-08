Tras el comunicado, Central entrena en una tensa calma por Ruben

La tormenta desatada en Central por las declaraciones de Marco Ruben en Arroyo Seco se desaceleró con el comunicado conjunto que emitieron el jugador y los dirigentes a última hora del martes, en el que firmaron una especie de alto el fuego a pocos días del debut en Superliga.



Pero la situación lejos está de haberse solucionado. Si bien desde ambas partes hubo mea culpa (el delantero, por lo "inoportuno e impropio" de su reclamo; la CD por deficiencias comunicacionales en su posible transferencia y la negociación de su contrato), la confianza mutua está rota y el futuro del 9 en el club no es tan claro.



El vínculo actual de Marco expira en seis meses y el martes, en caliente, remarcó que no esta dispuesto a firmar un nuevo contrato "por lo menos en este tiempo". Habrá que ver si la reunión previa al comunicado sirvió para aquietar las aguas y tender un puente para que se sienten nuevamente a hablar.



Es que Ruben quedó dolido por la falta de consideración de la dirigencia a un favor que el propio 9 dice haber hecho, al aceptar la firma del contrato vigente a una cotización del dólar menor (previa promesa de revisión periódica) que al cabo le hizo perder mucho dinero.



Ese "descuido" dirigencial y la posterior circulación del rumor de que él no quería renovar por capricho lo hicieron estallar y lo llevaron a brindar una conferencia de prensa en la que dejó muy mal parada a toda la comisión.



¿Y ahora?



Tras el encuentro de anoche, se consensuó seguir cada uno en lo suyo con Central como bien supremo. Y es de esperar que Marco sea titular el domingo a las 17.45 ante Banfield, en el debut de la Superliga.



Pero, ¿qué pasará en el futuro inmediato? ¿Firmarán el nuevo vínculo o el 9 jugará hasta fin de año sin renovación y dejando al club a expensas de perder el capital de su pase? En un año político como este, nada se dejará librado al azar. Y seguramente habrá novedades en los próximos días.