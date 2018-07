Tras la salida de Sampaoli, la AFA le apunta a un viejo conocido

Con el acuerdo de salida de Jorge Sampaoli de la AFA por cerrarse (se firmará en las próximas horas), por el cual la AFA le pagará algo menos de dos millones de dólares, ahora los dirigentes del fútbol argentino ponen la lupa en el reemplazante del casildense.



Y a la lista de posibles sustitutos ya conocida, se sumó en estas últimas horas uno que suena con fuerza: José Néstor Pekerman, quien comandó a las divisiones juveniles en un recordado y exitoso proceso desde 1995 a 2001, y que ya dirigió a la mayor en el Mundial de 2006.



José viene de disputar la Copa de Rusia 2018 sentado en el banco de Colombia y tiene contrato con la federación de ese país hasta agosto. Si bien aún no decidió su futuro, no vería con malos ojos su nuevo desembarco a Ezeiza, a donde llegaría con mayores atribuciones a las de un simple entrenador.



Es que la idea de la dirigencia de AFA es que Pekerman se aboque a poner en marcha un plan de desarrollo del fútbol argentino desde las divisiones menores hasta la mayor, incluso con la posibilidad de que él mismo elija a otro conductor de la selección más importante, bajo su tutela.



Claro que Pekerman no es el único nombre anotado en la libreta de Tapia y Angelici: también figuran, desde antes que José, Diego Simeone y Mauriciom Pochettino, aunque estos dos tienen trabajo en clubes de Europa y no sería sencillo que dejen sus trabajos actuales.



Además, interesan por sus respectivos perfiles de entrenadores serios Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo y Matías Almeyda, aunque los tres correrían de atrás en relación a los tres nombres citados más arriba.