Un campeón del mundo contra Messi: "Si querés a la camiseta de la selección, no renunciás"

Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo en 1978, fue muy duro con Lionel Messi y el técnico actual de la selección Lionel Scaloni.

El ex delantero fue tajante al analizar la decisión del jugador de alejarse en dos oportunidades del plantel, la última ante Marruecos por un dolor muscular: "Cuando vos querés a la camiseta de la selección no renunciás nunca y tampoco te vas porque te duela el dedo gordo. Me quedo a muerte, porque es la selección y porque sos el mejor".

"Siempre tenés que estar. Yo me venía de donde sea para ponerme la camiseta de la selección. A mí se me murió un hermano en un Mundial y seguí jugando ese Mundial porque siempre soñé y me preparé para eso", agregó quien salió cinco veces campeón con River en Radio Villa Trinidad.

Messi no fue el único destinatario de las críticas del campeón del mundo, también se dirigió al entrenador Scaloni. "Él está con los jugadores todos los días, alguno contará buenos chistes, otro lo hará reír porque sucede eso, hay algunos técnicos que le caen simpáticos los jugadores porque hacen todas esas cosas. Scaloni contesta lo que contesta porque no tiene otra respuesta. Con lo que demostraron es imposible decir que tenés el 70% de la lista para la Copa América".