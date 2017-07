Un mediocampista para Llop: llega Nery Leyes

Newell's sumará desde hoy otra cara nueva a su plantilla: la de Nery Leyes, volante central procedente de Atlético Tucumán. Será el sexto refuerzo para esta temporada.



El pase del mediocampista pertenece a un grupo empresario, que tenía otras alternativas como las de Huracán y Unión de Santa Fe, que también le proponían un préstamo. Ante igualdad de condiciones, el futbolista se inclinó por la Lepra.



Leyes nació hace 27 años en Río Grande, Tierra del Fuego; y vivió allí hasta que a sus diez años sus padres (chaqueños) regresaron a Resistencia y él se sumó a las inferiores de Chaco For Ever.



Tras un paso por las inferiores de Boca, donde fue compañero de Ever Banega y Ricardo Noir, arribó a Talleres de Córdoba en 2006 en la gestión de Carlos Granero. En la T debutó en primera, cuando el conjunto tallarín disputaba el torneo Federal B.



Desde 2014, su ficha pertenece a este grupo empresario que lo depositó en Defensa y Justicia, club con el que pisó primera división. Y tras finalizar su vínculo, se acopló a Atlético Tucumán, donde fue una de las figuras del elenco que jugó las copas internacionales.



Leyes se sumará a Mauro Guevgeozian, Bruno Bianchi, Brian Sarmiento, Daniel Opazo y Nelson Ibñez, las incorporaciones del plantel del Chocho, que espera agregar a esta nómina a Danilo Ortiz, zaguero central de Godoy Cruz de Mendoza por el que la entidad rojinegra está gestionando.