Guillermo Burdisso, quien fue defensor de Rosario Central en la temporada 2009/2010, anunció que deberá dejar la actividad por un problema cardíaco detectado al querer incorporarse a San Lorenzo.

Comunicado de mi situación actual (1/2) ❤️⚽️���� pic.twitter.com/Xj0aTUGOhi — Guille Burdisso (@burdissoguille3) 17 de julio de 2019

El jugador de 30 años, campeón con Boca en dos oportunidades y otras con Arsenal de Sarandí y el Galatasaray de Turquía, contó que los estudios dieron que padece una arritmia y la conclusión de los médicos fue que por al menos tres meses deberá alejarse de las canchas y de toda actividad física.

"Es un momento durísimo. No estaba preparado, nadie lo está para recibir una noticia así. Tenía mucha ilusión de seguir jugando", dijo el hombre que disputó 46 partidos en el Canalla y marcó cuatro goles.

"Hoy me toca estar atento a mi salud, sea el tiempo que sea. Siempre voy a luchar por volver a jugar al fútbol pero ahora tengo que pensar en mi vida personal y disfrutar de las cosas de las que me alejé cuando me fui de casa a los 14 años", afirmó.