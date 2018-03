Un título especial: Andrés D'Alessandro terminó el secundario

Andrés D'Alessandro finalizó sus estudios secundarios en el colegio de River, institución de la cual es ídolo tras haber ganado cinco títulos a lo largo de su carrera.

Pero el título más especial lo tuvo a los 36 años cuando esta semana rindió inglés y geografía, las últimas dos materias del secundario.

"Me siento realizado en otra parte de mi vida, fuera del fútbol", afirmó el ex Millonario al sitio oficial del club, y resaltó que "a veces no nos damos cuenta y dejamos un poco de lado cosas que también son importantes".

El desafío para el jugador ahora es ser entrenador, y para eso era fundamental obtener su título secundario, asignatura pendiente para muchos deportistas.