Rosario Central mostró su cara solidaria. Y en el marco de la campaña denominada "Las Batas Más Fuertes", el club de Arroyito (a través del área Social), donó al Hospital de Niños Zona Norte camisetas del primer equipo transformadas en batas para los niños internados en ese efector público.

Según se informó en el sitio oficial del club, los representantes canallas fueron recibidos por las integrantes del servicio de voluntariado llamado "Damas Rosadas", encargadas de hacer tareas materiales y afectivas en pos de que las personas allí atendidas pasen una mejor experiencia.

Los niños, felices con las batas en forma de camiseta. (Sitio oficial)



Mirta Acosta, jefa del voluntariado, valoró la donación: "Esto es muy bueno, sé que a muchos chicos los hace muy felices, sobre todo los que son de Central la van a pasar re bien", explicó.

"Nosotros hacemos todo tipo de trabajo, no sólo material porque hay carencias de todo tipo. Está lo social, lo espiritual, hay mamás que están muy solas, internadas meses con sus bebés y no tienen contacto con nadie, por lo que nosotros hacemos trabajo de inclusión, de llamarlas por su nombre, de hacerles sentir que no son un número. Y les proveemos de todo lo que necesitan", contó.