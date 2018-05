Una selección ideal con históricos y algunas sorpresas

Matías Manna, que lleva adelante el espacio literario-futbolero “Mediocentro” en Rosario3.com, armó la lista de 23 jugadores para el juego de la selección argentina de todos los tiempos y dio una justificación en cada caso, salvo para los que no hay explicación posible, porque son sobrenaturales: Maradona y Messi. Matías es un especialista en la historia de la selección argentina y junto a él trabajamos, desde la Redacción, la idea del juego #miselecciónideal. Aquí, sus 23 elegidos (del 1 al 11 los titulares):

1. Hugo Gatti

Anticipaba lo que otros, luego, taparían. Continuidad en el juego. Líbero. Más pases que el cinco rival. Si bajo los palos no es un 10 puntos, ahí está la mayor decisión. Blanco o negro con los arqueros. ¿Fillol o Gatti? Debate eterno, respuesta que construye la forma de un equipo.

2. Cacho Heredia

Mirar el Mundial 74 por Youtube para ver su gol frente a Polonia. Dante Panzeri, el mejor para definir a Heredia: “Fue el primero en serenarse, en sentirse dueño de la situación, en atreverse a exponer lo que sabe sin ataduras. Cumplió su misión en el fondo, cruzando con seguridad sobre los dos costados. Fuerte y a la vez sin chocar, tratando de sacarla siempre jugando aunque sin correr nunca riesgos innecesarios. Salió del fondo y llegó ofensivamente con oportunidad”.

3. Silvio Marzolini

En plena crisis de identidad de “la nuestra”, apareció el mejor lateral izquierdo de la historia. Sobre todo porque entendía el juego, no pasaba por inercia al ataque de manera lineal para el desdoble (como se le pide a los actuales). Marzolini, una frase que identifica una época: “No había un calendario internacional preparado, y para los clubes la selección no era la prioridad”. Y otra que potenció un juego más feo: “El técnico era Juan Carlos Lorenzo y por primera vez se analizaban a los adversarios antes de enfrentarlos. Por entonces, en la Argentina solo se hablaba de nuestro juego. En el debut frente a los búlgaros, sin ser ellos una potencia, los respetamos demasiado”.

4. Jorge Olguín

Con el paso del tiempo, se miden los buenos. A 25 años del Mundial 1978, en el partido homenaje, uno de los que destacó fue Olguin. No necesitó más nada (estado físico) que sus pases y sus buenas posiciones.

Sin grandes laterales derechos con criterio, pausa, y juego en la historia del fútbol argentino (Brasil tiene al mejor de la historia: Leandro, que jugó el Mundial 1982), El central Olguín fue una solución para Menotti en ese puesto.

5. Lucas Biglia

Futuro y esperanza para Rusia 2018. Representará al mítico 5 de la escuela argentina creada por Pipo Rossi. Identificado con el club y la clase de Batista, Cambiasso y Redondo (Argentinos Juniors). Un buen mediocentro piensa más en lo que está pasando que en él mismo.

6. Federico Sacchi

Santa Fe y Mitre. No sé si todavía va a ese bar. Pero caminando por Rosario podés chocarte con Sacchi. Coco Basile dice que no tenía nada que envidiarle a Beckenbauer. Como los buenos defensores, robaba por buena colocación y jugaba como un mediocampista más.

7. Pablo Aimar

David Trueba creó a Ariel Burano, un personaje de la novela “Saber Perder”, inspirado en su carrera. Como Alonso o Bochini, todo su talento no entró en grandes cantidades de minutos en los mundiales. ¿Qué hubiera pasado si la sociedad Riquelme-Aimar se agigantaba, también, en las selección mayor?

8. Juan Román Riquelme

"No podes tratar de igual a Schiavi que a Riquelme. Un poquito de tacto hay que tener. Ahora, si ponés por encima tu ego, tu carácter, tus supuestas ideas como entrenador, a Riquelme y a muchos como él le vas a sacar las ganas. Por eso muchos diez no juegan porque ponen carrileros, o deciden no jugar más porque les hacen hacer otras cosas", Fernando Pandolfi sobre Román.

9. Diego Maradona

10. Lionel Messi

11. Juan Sebastián Verón

A lo de Ardiles, le agregó un gran físico, remate y pase largo. Tiempo y control. Eje de juego. Tipo de mediocampista en extinción.

12. Amadeo Carrizo

Adelantado en el tiempo. Le daría consejos al 1 de este equipo, Gatti.

13. Diego Placente

Siempre había más segundos después de un pase de él. Reemplazante de Marzolini. Pelota bajo la suela. Lateral o Central sin el vértigo que acelera innecesariamente.

14. Osvaldo Ardiles

Con físico de jockey para el hipódromo de Parque Independencia, resaltó por su visión de juego en el fútbol inglés. Jugador con más y mejores pases en el 78.

15. Gabriel Milito

Liderazgo. La selección mayor no lo vio en su mejor nivel posible: capitán del equipo.

16. Fernando Paternoster

El primer central izquierdo de la historia de la selección. Integrante del Racing campeón, primer equipo criollo que desterró al Alumni de apellidos ingleses.

17. Carlos Peucelle

Inició al eslabón de los wines goleadores y con talento para el 1vs1.

18. Mario Kempes

Mucho más que un goleador. Intervino en muchas zona del campo.

19. Gabriel Batistuta y 21. Claudio Caniggia

Si va mal el partido, qué defensa resiste la sociedad Cani-Bati.

20. Carlos Babington

Su elección está fundamentada en el anterior artículo: “Retrotopía de la nuestra”. https://www.rosario3.com/opinion/La-seleccion-de-todos-los-tiempos-Babington-y-la-retrotopia-de-la-nuestra-20180426-0037.html

22. Carlos Roa

Tercer arquero del plantel. Si hay penales, entra él (vs Inglaterra 1998).

23. Ariel Ortega

“Las preparaciones de los partidos y los diferentes análisis reducen la aparición de jugadores de ingenio, de potrero. A mí me encanta jugar con ese tipo de jugadores porque convierten un balón en una genialidad”, Juan Mata (Manchester United).