Vender, la salida de Newell's a sus problemas económicos

Newell's camina por una sendero lleno de inconvenientes en este último tramo de su historia reciente. La actual comisión directiva no tiene paz en el aspecto económico (tampoco en lo institucional ni lo deportivo) y por eso ya tiene decidido desprenderse ni buen pueda de algún (o algunos) futbolistas.



Es que las obligaciones no esperan y no son pocos los frentes de conflicto que se le abren cada mes, como sucede con los sueldos de los jugadores y del resto de sus empleados, que generalmente son depositados a destiempo y le generan, además, serios problemas en el funcionamiento del club.



Incluso tras la sugerencia del propio juez Bellizia, la comisión directiva analiza vender uno o dos futbolistas de su plantel profesional, y en ese aspecto las dos piezas más "vendibles" son las mismas del último mercado de pases: Franco Escobar y Milton Valenzuela.



Escobar, que no viene jugando, tiene serias chances de emigrar al Atlanta United de Estados Unidos, dirigido por Gerardo Martino. El club norteamericano compraría buena parte de la ficha, pero una porción (cercana al 20%) quedaría en manos de la Lepra para mantener un activo a futuro.



Por su parte, a Valenzuela lo quiere Racing desde hace rato. Y sobre todo ahora, que Leandro Grimi estará un buen tiempo fuera de las canchas. Encima, este fin de semana el 3 titular será Leandro Ferroni, desplazando a Milton al banco por bajo rendimiento. Habrá que ver si esto motoriza su posible salida de la Lepra, que necesita dinero. Y lo necesita ya.