Mientras Frank Kudelka analiza qué equipo pondrá el lunes ante Independiente (21.10 en cancha del Rojo, por la segunda fecha de la Superliga), la dirigencia de Newell's cerró la octava incorporación el plantel: Lucas Villarruel, volante de Defensa y Justicia.

El mediocampista "mixto" tiene 28 años y llega desde Defensa y Justicia a préstamo por un año con opción. Surgió de Huracán, club en el que debutó en 2012 y se mantuvo hasta 2016, cuando fue transferido a Olimpo de Bahía Blanca.

Tras dos años a préstamo en el club bahiense, con el que descendió a la B Nacional, regresó a Huracán. Pero fue nuevamente cedido, esta vez a Defensa y Justicia. Allí casi no pudo mostrarse, por lo que vio con buenos ojos el llamado de los leprosos. Es un jugador que puede actuar de doble cinco y llega para reforzar una zona a la que ya arribó Julián Fernández. Se supone que estará para sustituirlo (a él o a Cacciabue) cuando no los pueda contar. Además, en ese puesto están Braian Rivero y Juan Manuel Requena. Villarruel pasó dos años por Olimpo de Bahía Blanca.

Se suma al arquero Ramiro Macagno, el lateral Matías Orihuela, los defensores centrales Cristian Lema y Santiago Gentiletti, el mediocampista Julián Fernández y los atacantes Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas.



Algunas particularidades En octubre de 2014, jugando para Huracán contra Patronato en la B Nacional, debió hacerse cargo del arco por la expulsión de Marcos Díaz. Sobre el final del encuentro, Juan Arraya de Patronato de Paraná le marcó el definitivo 2-0.



Y hasta fue noticia en el país por un hecho particular y extra deportivo: en 2013, sufrió un secuestro exprés cuando llegaba a su casa de La Matanza. Y hasta fue noticia en el país por un hecho particular y extra deportivo:cuando llegaba a su casa de La Matanza.