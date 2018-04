Vuelve a dirigir Ceballos y a Broglia le disparó un recuerdo

Después de casi tres años de aquella escandalosa final de la Copa Argentina entre Central y Boca, Diego Ceballos vuelve a dirigir en primera división. Lo hará este fin de semana en Córdoba, casualmente la misma ciudad de aquel recordad partido, en el choque entre Belgrano y Arsenal. Al presidente canalla Raúl Broglia le preguntaron por este retorno y se le disparó el recuerdo de algo que le dijeron después de ese partido tan polémico.

Este miércoles, el presidente de Central, Raúl Broglia, habló en el programa A Diario, que conduce Alberto Lotuf en Radio 2, y tuvo un recuerdo de aquellos días tumultuosos.

“Obviamente no me cayó bien, pero qué va a ser, no podemos pelearnos toda la vida”, dijo Broglia.

Luego reclamó: “Alguna vez nos van a tener que explicar porqué hizo eso ese muchacho (por Ceballos)”.

Después, el mandamás auriazul confió al aire un recuerdo de aquellos días de 2015, luego de la polémica final: “Unos días después de ese partido, yo estaba en la esquina de la AFA y Beligoy me dijo «ojo que vuelve a dirigir», como diciendo, no le peguen tanto porque va a volver a dirigir en primera”, remató.