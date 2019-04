"Ya no aguantábamos más": la descarga de Ortigoza tras la vuelta al triunfo

Néstor Ortigoza habló tras la victoria ante Argentinos Juniors que marcó el fin de una sequía de diez partidos sin triunfos en la Superliga (trece contando dos de Copa Libertadores y uno de Copa Argentina) y de siete sin anotar goles. "Ya no aguantábamos más", dijo en relación a la necesidad de ganar, algo que se logró en el debut de Diego Cocca como DT Canalla.

Tras el triunfo entregó elogios para el entrenador, a quien le reconoció que "bajó una idea clara al grupo y habló con todos". En este aspecto marcó diferencias con Paulo Ferrari: "Nunca habló conmigo, no me pasó nunca en mi carrera eso. No puedo decir mucho de su trabajo", indicó.

"Siento el fútbol de una manera y no lo voy a cambiar", aseguró el volante de Rosario Central en Zapping Sport (Radio 2), quien reconoció que hubo desorden del equipo en momentos del partido ante el Bicho: "Perdimos varias pelotas pero de a poco va a salir mejor, al equipo lo vi bien y por momentos se vio la idea del DT".

"Tengo contrato hasta fin de año y me gusta cumplirlos", dijo sobre su continuidad después del cierre del torneo y la copa de la Superliga. "Me siento bien fisicamente para continuar acá", concluyó.