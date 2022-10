Bayer cambió la estrategia y tuvo fallos judiciales favorables en EEUU por "Roundup"

Bayer AG tuvo un septiembre muy positivo en materia judicial luego que un jurado de St. Louis falló a su favor en un juicio que involucró a varios demandantes, otorgando a la compañía su quinta victoria consecutiva en un juicio mientras busca resolver varias demandas no resueltas que alegan que Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo, causa cáncer en propietarios, paisajistas y agricultores.

La empresa sostiene desde siempre que Roundup es seguro de usar y ha citado revisiones regulatorias de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y otros reguladores que han determinado que no representan un riesgo de cáncer. Cabe remarcar que la compañía alemana perdió tres juicios entre 2018 y 2019 presentados por usuarios de Roundup que dijeron que el producto les causaba cáncer, aduciendo además que la compañía no había anunciado adecuadamente sobre el peligro del producto. Y este año, la Corte Suprema de Justicia estadounidense decidió no desestimar las demandas de los clientes que consideran que "Roundup" es cancérigeno.

Según la información brindada por WSJ, Bayer unas 108.000 de las 141.000 reclamaciones totales de Roundup. Los analistas legales de a compañía dijeron que la serie de juicios ganados recientemente otorga una posición más fuerte mientras trata de resolver las millas de casos que quedan. Desde Bayer reconocieron una defensa más agresiva para atacar los argumentos de los demandantes sobre el uso individual del producto.

El presidente ejecutivo de Bayer, Werner Baumann, dijo recientemente que las victorias de la compañía en juicios realizados en varias jurisdicciones cambiaron el impulso a favor de Bayer. “Hemos ajustado nuestra estrategia de defensa; es un ajuste en nuestra línea de argumentación”, reveló.

Una portavoz de Bayer dijo que la ciencia es central en todos sus juicios Roundup y los jurados concluyeron que la compañía no es responsable de las lesiones de los demandantes en los casos recientes.