Con la camiseta del campo puesta, "La Sole" busca cerrar la grieta con la ciudad

Durante la última jornada del congreso, la artista y empresaria participó del ciclo de charlas “AAPRENDER” junto a otras personalidades del deporte, el agro y la gastronomía. El eje estuvo puesto en la conexión campo-ciudad y cada orador repasó su experiencia de vida con un mensaje para el sector.

Campo y ciudad están más cerca de lo que parece. Eso fue lo que los 10 oradores que participaron de las charlas AAPRENDER, durante la tercera y última jornada de la XXXII edición del Congreso Aapresid, dejaron en claro. Orientadas al público en general, y con el propósito de repensar a la ciudad y el campo como espacios complementarios, sobrevoló sobre las disertaciones el lema “Todo está conectado”.

La cantante, oriunda de Arequito, asumió el desafío de disertar sobre su experiencia de vida más allá de la música y dejar un mensaje a los profesionales del agro, empresarios y productores.

Particularmente, “La Sole”, se refirió a la grieta, no sólo campo-ciudad, sino de la sociedad en general y la que tuvo que atravesar a nivel personal a partir de sus decisiones artísticas y de estilo de vida. “¿Por qué hay que ser de un bando u otro? Siempre me pregunté eso”, señaló la artista popular, que considera que “las divisiones son falsas y sólo están porque es fácil poner el problema en el otro”.

Un dato: su pueblo, ubicado en el sur santafesino, es sede de la Fiesta Nacional de la Soja y por eso “La Sole” atravesó en varias ocasiones la dualidad campo-ciudad. Hoy, mientras vive con su familia y cría a sus hijas en Arequito, también viaja por el mundo y conoce grandes ciudades gracias a su música, lo que no considera una antinomia. “Me crié en el campo y amo el campo, pero también disfruto de la ciudad. No soy de aquí ni de allá, soy de todos los lugares”, aseguró Pastorutti.

Y agregó: “Siempre intenté escapar a los rótulos. Me visto como quiero y hago lo que quiero porque tengo esa libertad y no cambia mi esencia”. En un llamado final a valorar lo propio y no negociar las convicciones, pidió fortalecer la comunicación y no dividirse, para evitar “que ganen unos pocos y pierdan todos”.