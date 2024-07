El dólar sube y la Mesa de Enlace advierte: "no está bueno el diferencial cambiario"

La Mesa de Enlace mantuvo su primer encuentro oficial con el flamante secretario dde Agricultura y Ganadería, Sergio Iraeta. ¿El motivo? La difícil situación que afrontan los productores de la Patagonia por los efectos de las sucesivas tormentas de nieve que vienen azotando a la región. De hecho, el Gobierno confirmó que destinará $1.300 millones para enfrentar las consecuencias.

Sin embargo, lo "jugoso" se dio una vez finalizada la reunión cuando los presidentes de las entidades atendieron a la prensa. Una de las consultas realizadas contempló la suba del dólar, que hoy viernes superó los $1.500. "No está bueno el diferencial cambiario, seguro que no está bueno, por eso insistimos que, cuanto antes, el Gobierno debe eliminar el CEPO y lograr un tipo de cambio único para que podamos tener un dólar único con un mismo precio", expresó Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina. No obstante, los dirigentes reconocieron que por todavía no hay fechas ni plazos para que aquello se produzca.

Por último, al analizar el cambio de nombre (de Bioeconomía a Agricultura y Ganadería), el dirigente se mostró muy respetuoso de la decisión oficial y hasta manifestó su agrado ante el cambio de nombre. De todas maneras, aclaró: "Ojalá que en poco tiempo, lo más rápido de lo que se pueda, podamos tener de vuelta una categoría de Ministerio porque somos el sector más competitivo y el que más aporta a las arcas del país, generando millones de puestos de trabajo directos e indirectos"