En lo que va del año, el Banco Nación otorgó créditos al agro por más de u$s 1.300 millones

El presidente del BNA, Daniel Tillard, destacó que la entidad lleva desembolsados u$s 1.300 millones en préstamos para el agro y ratificó su apoyo al sector, en el marco de la apertura del stand institucional de la 136° edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que encabezó junto al secretario de Agroindustria, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y al vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda.

En la oportunidad, anunció una propuesta crediticia y comercial muy competitiva para el campo y afirmó que “el BNA es la principal institución financiera de Argentina en asistencia al sector agropecuario y hoy ocupa el primer puesto en el sistema financiero en financiamiento a empresas, con el 16,3% del mercado. Somos el principal Banco del sistema financiero argentino; es fundamentalmente un Banco regional y federal”.

El presidente del BNA, Daniel Tillard, encabezó la apertura del stand institucional en la Rural de Palermo

“Todavía no ha terminado julio y hemos desembolsado préstamos por más del equivalente a US$ 6.300 millones. El BNA está cerca de todas las economías regionales y por supuesto con un despliegue federal que llega a todos los rincones de nuestro país. Así que, de ese monto, más de US$ 1.300 millones corresponden a préstamos para el sector”, afirmó Tillard, al tiempo que aseguró que “llevamos 13.000 operaciones de financiamiento de maquinaria para uso de las empresas del sector. Y esto también reafirma que nuestro Banco, aparte de financiar la producción, también financia el empleo”.

Por otra parte, indicó que “ya no solamente es la maquinaria tradicional, sino que nuestros productores están dando un salto tecnológico. Diría que, con estos números, con esta enorme actividad del equipo del BNA, estamos reafirmando el principio del gobierno del presidente Javier Milei. Hoy es un día de brotes verdes, la actividad económica ha empezado un repunte de la mano de la producción del sector. Así que es un día muy grato para esta inauguración”.