"Esta política económica ayuda mucho al agregado de valor, no tanto al agricultor"

En el marco del Congreso Internacional de Maíz, el economista Salvador Di Stefano fue uno de los disertantes más esperados en la segunda jornada. En su exposición analizó el escenario macroeconómico y compartió sus proyecciones para lo que viene.

Según su visión, el Gobierno nacional está llevando a cabo acciones para establecer primeros las "bases y cimientos", para luego comenzar a poner los ladrillos y construir "un edificio. En ese lenguaje "arquitectónico", frente a un auditorio colmado de productores, avisó: "el maíz está en el piso 8". Para el economista, los tiempos de la política no son los mismo que la producción y, en este escenario, no es viable encarar una reducción o quita de retenciones como pretende y necesita el sector agropecuario.

Ahora bien, a la hora de analizar estrategias pensadas para el productor, aconsejó: "La soja que está guardada la tienen que vender y el dinero deben ponerlo a trabajar. El sistema hoy no admite que haya stock fijo. El plan invita a un cambio en la forma de hacer negocio". Y agregó: "No sirve stockearse de mercadería ni de dólares. Esta política económica ayuda mucho al agregado de valor y no tanto al agricultor".

Al mismo tiempo, señaló: "Estamos en una época de cambio permanente y constante. El sistema económico cambia y hay que readaptarse para ser mucho más competitivo, porque el entorno va a ser de menos inflación, más inversión y mayor escala".

Para Di Stéfano, en un escenario de baja inflación como se prevé para los próximos 12 meses, el desafío pasa por generar más escalas, "invirtiendo más, tomando crédito y asociándose". En ese sentido aseguró: "La cultura asociativa será clave".

Recomendaciones

1) Hay que tener estrategias definidas

2) Invertir en activos reales y pocos dólares billetes

3) Hay que buscar la escala de la empresa para bajar costos unitarios

4) Los negocios son productivos, comerciales, financieros e impositivos