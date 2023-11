Fernando Vilella, el hombre elegido para la Secretaría de Agricultura y Ganadería

Luego del triunfo de Javier Milei el último domingo, comenzaron a circular (y confirmarse en algunos casos) varios nombres para ocupar las distintas áreas de Gobierno. En el caso de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la figura elegida es Fernando Vilella.

Se trata del director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), que hace un tiempo se incorporó en "La Libertad Avanza" donde precisamente se desempeña como consultor en el área de Bioeconomía.

Según la información que maneja Ecos365, a Vilella le ofrecieron el puesto. Tiene proyectos y cuenta con un equipo para trabajar con la mayor celeridad posible, en caso que decida aceptar. No obstante, su llegada está sujeta o condicionada a la resolución de algunos temas que debe tratar con el próximo ministro de Economía que, al menos por ahora, no se conoce.

¿Cuáles son esos "temas" que quiere debatir Vilella? Retenciones y tipo de cambio. En la medida que no tenga definiciones al respecto, y si una vez que las tenga no las comparta, el catedrático no aceptará el cargo.

Sobre las retenciones, el propio Javier Milei ratificó que tiene previsto un “proceso de eliminación”, aunque aclaró que para eso “es fundamental volver a abrir el mercado de cambios”. Y, según explicó, eso "solamente se puede hacer arreglando el problema del balance del Banco Central en términos de las Leliqs”.