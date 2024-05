Las cámaras empresarias contra el paro de la CGT: "Es injustificado e inoportuno”

Las entidades empresarias expresaron su rechazo al segundo paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Javier Milei, medida de fuerza en curso este jueves 9 de mayo.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), AmCham -que representa a las compañías de Estados Unidos que operan en la Argentina-, la Confederación de Comercio de Hidrocarburos (Cecha) y la Federación de Empresas de Transporte (Fadeeac) son algunas de las que se pronunciaron en contra del paro.

“La entidad respeta el derecho de huelga consagrado en la Constitución, pero considera que la medida anunciada resulta injustificada y por demás inoportuna”, señalaron desde la CAC.

En ese sentido, agregaron: “Las medidas incluidas en el proyecto de Ley Bases, en particular aquellas en materia laboral, no pueden servir de justificación para la huelga anunciada. Amén de que una modernización laboral favorecerá la generación de empleo -y, por lo tanto, no tendría que generar oposición en quienes deben velar por los intereses de los trabajadores- cabe señalar que el actual proyecto prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”.

Desde Amcham remarcaron que “la paralización de la economía por un día solo agrava la situación”.

Por eso, desde la entidad, advirtieron que "el impacto total, con todas las actividades paralizadas 24 horas en la Argentina, es de u$s 1500 millones y pone en riesgo empleos. Cada dólar perdido en un paro es un dólar menos para invertir en salud, educación, infraestructura y programas sociales que tanto necesitamos”.

“Nuestras acciones deben estar alineadas con la situación social y económica de la Argentina”, indicaron en AmCham a través de un comunicado. “Entendemos el derecho de los trabajadores de manifestarse a través de los mecanismos legales disponibles, pero lo criticable es la oportunidad de repetir el segundo paro nacional en cuatro meses de un gobierno elegido democráticamente”, señalaron.

Otro de los pronunciamientos contra el paro lo hizo la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) que consideró “inexplicable e inoportuno el paro nacional convocado por la CGT”.

“La medida genera una gran frustración en las miles de pymes a las que representan las 43 cámaras de transporte que integran la Federación”. Y señalaron que el sector sufre una caída promedio del 40% de la actividad y acumula en los últimos 12 meses un aumento de costos de 297,8%.

“A pesar de eso, las empresas asociadas a la Federación (alrededor del 80% de las pymes transportistas de la Argentina), aceptaron afrontar la recomposición salarial, tal como lo solicitó el gremio”, indicó FADEEAC a través de un comunicado.

En la misma línea, la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA) comunicaron que no adherirán a la medida de fuerza programada por la CGT para este 9 de mayo.

Por lo tanto, “todas las estaciones de servicio del país asociadas a las distintas federaciones y cámaras integrantes de esta Confederación trabajarán normalmente para suministrar el combustible que el público en general requiera”, aclararon.

Asimismo, cerraron: “Respetamos el derecho de huelga, pero entendemos que los empleados cuentan con los medios necesarios para que a través de los acuerdos paritarios vigentes puedan encontrar las vías de solución democráticas a sus verdaderos reclamos laborales”.