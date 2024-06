La digitalización del campo es posible: detalles del acuerdo entre FAO, China y Argentina

En el marco del Programa Regional de Cooperación Sur-Sur: Transformación Digital e innovación en la Agricultura, que busca mejorar los medios de vida y promover la transformación digital de los sectores rurales, se llevó a cabo un encuentro en el que participaron funcionarios de la Embajada de China, donde se expusieron enriquecedoras experiencias del proceso de trabajo en Argentina. La iniciativa apunta a mejorar la visibilización y comercialización de producciones locales con registro de Indicación Geográfica y Denominación de Origen (DO).

En el evento realizado en la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación, autoridades de la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina, del gobierno argentino y de la Embajada de la República Popular China, compartieron sus conclusiones sobre el proyecto piloto. Luego tuvo lugar un taller de trabajo en el que participaron productores agropecuarios de distintos puntos del país y compartieron sus experiencias sobre las capacitaciones virtuales y presenciales y cómo la iniciativa de la FAO y Bioeconomía mejoró su manera de dar a conocer sus productos, aumentar sus ventas y aspirar a nuevos mercados.

En ese sentido, Maya Takagi, representante interina de FAO Argentina, subrayó el trabajo realizado y dijo que las herramientas digitales “otorgan a los y las emprendedoras del mundo la capacidad de posicionarse en nuevos mercados, gestionar sus ventas, conectar con clientes y programar sus planes de negocios”. Sin embargo, agregó, “todavía queda un largo camino por recorrer para seguir aprendiendo y avanzando en materia de transformación digital rural. Las iniciativas y acciones impulsadas en este proyecto cuentan como pasos iniciales para mejorar las condiciones de vida”.

Por su parte, GUO Xiaoyu, agregado agrícola de la Embajada de China, destacó que el proyecto de la FAO facilita la cooperación entre países del sur global, y señaló que espera profundizar los lazos entre ambos países y continuar trabajando con otras iniciativas que apunten a fortalecer la digitalización en el sector agrícola.

Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía, encabezó el encuentro.

Finalmente, el Secretario de Bioeconomía, Fernando Villela destacó que en la concepción de la bioeconomía que tiene la gestión de gobierno, todo lo que tiene que ver con la certificación y la trazabilidad son fundamentales, y están en la esencia de la idea que tenemos por delante de aumentar sustantivamente nuestras exportaciones.

Los productores que participaron del taller de cierre, acudieron presencial y virtualmente desde distintos puntos del país y compartieron sus experiencias de las capacitaciones que realizaron. Acompañados de muestras de sus productos regionales con sello de DO como aceites, mieles, alcauciles, membrillos, kiwis y espárragos, destacaron la importancia de lo aprendido para pensar en nuevas estrategias en marketing y comercialización digital y así lograr un mayor alcance en sus ventas y mayor producción. Junto a integrantes de la Asociación Civil Responde, encargados de las capacitaciones, indicaron también la importancia de dar a conocer su trabajo porque “lo que no se conoce no se vende”.

Así, distintos productores compartieron sus experiencias durante la jornada sobre la producción, y los procesos de obtención del sello de denominación de origen e indicación geográfica y comercialización. Además, invitaron a continuar en contacto y participar de las distintas celebraciones y ferias relacionadas a la promoción de sus productos a lo largo y ancho de la Argentina.

Detalles del proyecto

La iniciativa digital en Argentina es parte del proyecto “Cooperación Sur-Sur: Transformación Digital e innovación en la Agricultura”, impulsada por la FAO y la República Popular China para apoyar la recuperación de los medios de vida rurales en 12 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El programa regional promueve la transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios y el fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños agricultores y la sostenibilidad de los medios de vida

La secretaría de Bioeconomía de Argentina, a través de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales, firmó una carta de compromiso para ratificar su intención de dar continuidad a la iniciativa desarrollada junto a FAO, destacando que los aprendizajes, experiencias y logros adquiridos durante la ejecución del proyecto contribuyen en el diseño e implementación de políticas orientadas a la transformación digital de los sectores rurales del país

Con esta firma, Argentina se suma a países como México, Costa Rica y Guyana, quienes también expresaron su intención de dar sostenibilidad y escalar las iniciativas digitales emprendidas en el marco del proyecto de cooperación.