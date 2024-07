La molienda de soja, la única que creció en el primer semestre: ¿cuántos dólares generó?

Durante los primeros seis meses del año, la molienda de granos se incrementó en 3,6 millones de toneladas, un 15% por encima de lo observado durante el primer semestre del 2023. Esto se debe a una mayor industrialización de soja, la cual creció un 28%. Mientras que, para el resto de los granos, sus moliendas han disminuido.

Molienda de soja

Durante el primer semestre del año, se industrializaron alrededor de 19 millones de toneladas de soja, lo cual representó un incremento del 28% (4 millones de toneladas) respecto a los primeros seis meses del 2023. El 98% de la molienda se concentró en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con una participación individual del 90%, el 6% y un 2%, respectivamente.

La mayor industrialización obedece a un incremento en la producción de soja, luego de un año marcado por la sequía. Sin embargo, al observar el promedio de los últimos diez años, el volumen acumulado hasta junio se encuentra 500.000 toneladas por debajo del promedio.

La producción de aceite de soja a nivel nacional alcanzó los 3,8 millones de toneladas, incrementándose un 32% en comparación al primer semestre del 2023. Del total, 3,4 millones de toneladas tienen como origen la provincia de Santa Fe, la cual incrementó su producción un 32% (848.000 toneladas). En Córdoba, la suba fue del 27%, aportando un total de 224.380 toneladas.

En lo que respecta a la harina de soja, la producción se incrementó un 28% (3,2 millones de toneladas) en relación con los primeros seis meses del 2023, alcanzando un total de 14,6 millones de toneladas. Santa Fe, al igual que en el aceite, explica en gran medida el crecimiento en la producción, con una suba interanual del 30% (3 millones de toneladas).

El valor de la producción del aceite alcanzó los u$s 3.393 millones durante el primer semestre del año, incrementándose u$s 452 millones respecto el mismo periodo del 2023. Mientras que, en la harina, el incremento fue del 2%, alcanzando un valor de u$s 5.733 millones. Estas subas se explican por el incremento en la producción, debido a que los precios promedios del aceite y de la harina durante el primer semestre han disminuido en u$s 160 Tn y u$s 120 Tn, en comparación al mismo periodo durante el año previo.

Molienda de maíz

Con los rezagos de una cosecha marcada por la sequía, la molienda de maíz a nivel nacional cayó un 11% durante los primeros seis meses del año, en comparación al mismo periodo durante el 2023, alcanzando un total de 3,3 millones de toneladas. La molienda seca fue la que menor caída experimentó, registrando una merma del 6%. Mientras que la producción de balanceado, a pesar del incremento exhibido a partir de abril, cayó un 8%. Por último, la molienda húmeda, la cual se mantiene en un nivel constante en lo que va del año, registró una caída interanual del 16%.

Molienda de trigo

La molienda de trigo a nivel nacional alcanzó los 3 millones de toneladas durante el primer semestre del 2024. De esta manera, el primer semestre del año se posiciona 47.895 toneladas por debajo de lo procesado durante los primeros seis meses del 2023. El 86% de la molienda tuvo lugar en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con una participación individual del 52%, el 22% y un 13%, respectivamente. La provincia de Buenos Aires fue la única que incrementó su molienda en apenas un 1%, mientras que Córdoba y Santa Fe exhibieron una caída del 5% y el 3%, respectivamente.

Molienda de girasol

Durante los primeros seis meses del año, la molienda de girasol a nivel nacional cayó un 3% respecto al mismo periodo del 2023. El 97% de la molienda se concentró en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba. Las dos primeras, promediaron una participación individual del 41%, mientras que Córdoba, aportó el 15% restante. La producción de aceite y pellets de girasol, mostraron una caída del 2% y el 5% respecto a los primeros seis meses del año previo. De las provincias mencionadas con anterioridad, fue en Córdoba en donde más disminuyó la producción de ambos productos, en un orden del 8% interanual.