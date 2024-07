Pacto de Mayo: el campo expresó su malestar porque lo dejaron afuera del convite

Luego del histórico acuerdo rubricado en Tucumán, entre Javier Milei y los gobernadores, aparecieron numerosos actores para expresar su postura por el "Pacto de Mayo" que finalmente vio la luz en julio.

Si bien los sectores productivos han manifestado su adhesión a la iniciativa, tres de las cuatro entidades que representan a los productores agropecuarios se mostraron molestas por no haber sido convocadas al convite.

Sólo una estuvo presente en Tucumán para el acto simbólico y fue Sociedad Rural Argentina, que participó invitada a través del G6 que integra a seis de las más importantes asociaciones empresarias argentinas: además de la SRA, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

"Estamos convencidos que podemos generar más arraigo y desarrollo económico en todas las provincias. El campo tiene un rol fundamental en un país de consensos", expresó el presidente de la entidad, Nicolás Pino.

Lo de ayer fue histórico. Esperamos que el Pacto de Mayo se traduzca en mesas de trabajo para sacar a la Argentina de la crisis que nos agobia como sociedad. Lo de ayer fue una firma protocolar, ahora viene el desafío del sector privado de hacer aportes junto a Gobernadores y ... pic.twitter.com/Q95ULCwKCb — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) July 9, 2024

"Lamentamos no haber sido convocados"

"Para que lo firmado nos contenga a todos, la representación, aunque mas no sea simbólica, debió contar con la presencia del campo en su genuina composición, ello en virtud de su distribución territorial y su aporte tanto al proceso productivo como al erario público", indicó Confederrales Rurales Argentinas (CRA) en un comunicado.

Y agregaron: "Lamentamos no haber sido convocados pese a la adhesión pública que la misma efectuara sobre los puntos contenidos en el acuerdo. No es la vanidad la que sustenta la queja, sino que consideramos necesario que el diálogo con el campo sea con todos, incluso con quienes podemos tener ideas, propuestas o gestiones que no encuadren con las medidas dispuestas por el actual Gobierno, como lo hicimos, a su tiempo, con los anteriores"

"No hemos sido invitados"

El presidente de Federación Agraria Argentina, Elvio Guia, también se refirió a la firma del Pacto de Mayo y la ausencia de su entidad: "Sorpresivamente, los pequeños y medianos productores no hemos sido invitados a participar. Esto pese a que hemos pedido ser parte tanto en marzo, cuando el presidente Milei anunció que se firmaría en mayo, como cuando se relanzó para este 9 de Julio".

En ese sentido, señalaron que "cuesta creer que el Gobierno le esté dando la espalda de este modo al sector productivo que representamos, teniendo en cuenta además, que la Mesa de Enlace y la Bolsa hemos remarcado días atrás la importancia de ser parte en este momento tan trascendente".

Las cooperativas también reclama

Desde Coninagro, que representa a las cooperativas agropecuarias, cuestionan aspectos del Pacto de Mayo. El presidente de la entidad, Elbio Laucirica, celebró la firma del acuerdo, pero lamentó que “sólo se mencione la explotación de recursos naturales y el comercio, y no se hace referencia a la producción y la agroindustria”.