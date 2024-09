Zona Núcleo: en algunos distritos, la siembra de maíz podría caer hasta un 50%

Las lluvias recientes en la región núcleo no alcanzaron para revertir la tendencia a la baja en la intención de siembra de maíz. Ni siquiera en la franja este, donde los milímetros fueron más generosos. Así las cosas, ya se no habla de aumentar la superficie sembrada, sino de contener el recorte.

Dependiendo las zonas, se plantea una reducción de siembre que se ubica entre el 20% y, en algunos casos, el 50%. Al analizar por provincia, Córdoba tiene un enorme problema con la siembra maicera este año y Santa Fe no se queda atrás.

La siembra suele empezar en la región después del 10 e incluso después del 15 de septiembre en busca de temperaturas de suelo por encima de los 12° para asegurar una germinación uniforme. Pero esta vez, con lluvias que han alcanzado al 70% de la región con más de 10 mm, y temiendo la falta de agua de septiembre que ha caracterizado al mes en las últimas 4 campañas, y sin lugar para sembrar tarde, se aprovecha cada milímetro y cada día al máximo para avanzar.

En Carlos Pellegrini (Santa Fe), las sembradoras ya están en marcha. “Se sembrará la totalidad de la poca reserva de semilla que tenemos hasta que la humedad del suelo lo permita”, comentaron los expertos. Allí estiman un 60% menos de superficie respecto al año pasado"

En Cañada de Gómez (Santa Fe) y zonas cercanas, algunas máquinas ya están en el campo, pero la mayoría de la siembra arrancará la próxima semana. Aquí, los productores también esperaban más agua, por lo que ahora el apuro es por aprovechar la poca humedad disponible.

En el departamento de San Lorenzo, en localidades como Ricardone, Roldán y Aldao ya dieron el puntapié inicial, aunque la temperatura del suelo sigue siendo ajustada: “recién ahora está alcanzando los 12 °C requeridos durante tres días consecutivos, condición que se empezó a cumplirse en las últimas jornadas.

En el sureste cordobés, solo se sembraron algunos lotes puntuales donde las lluvias fueron más generosas. Se espera con ansias más agua para continuar. En el NO de Buenos Aires, arrancarán partir de mediados de la semana siguiente, si no hay heladas. Pero ojo, que hay el miércoles 11 baja la temperatura y no se descartan haladas agronómicas.