¿Messi e YPF armarán equipo en Rosario?: Llao Llao y Milei sin fotos

La foto que no fue entre Donald Trump y Javier Milei no fue lo único llamativo de los últimos días. Mientras el presidente argentino cerraba su gira estadounidense sin ese codiciado encuentro informal, el centro del poder en Argentina se desplazaba, silencioso pero nítido, hacia otros espacios. Uno de ellos fue el hotel Llao Llao, epicentro del foro empresario más selecto del país.

En la edición 2025 del Encuentro Llao Llao, no hubo políticos. Ni funcionarios, ni discursos oficiales, ni Estado. Solo CEO, dueños de unicornios, banqueros y referentes del capital privado. Fue allí donde Horacio Marín, presidente de YPF, se robó los aplausos con una exposición que desnudó el nuevo músculo de la petrolera, sobre todo en un momento en el que la inversión en Vaca Muerta y las provincias petroleras vuelve a posicionarse como ancla energética del país.

En ese espectacular paraje, Rosario esta vez dio el presente: Guillermo “Willy” Rosental y María de los Ángeles Milicic formaron parte de los 70 empresarios que participaron del cónclave corporativo junto con Marcos Galperin (Mercado Libre), Guibert Englebienne, Eduardo Elsztain (IRSA), Martín Migoya (Globant), Carlos Miguens (Grupo Miguens) y Luciano Nicora (Endeavor), entre otros.

Hasta principios de semana, Javier Milei tenía previsto participar del cierre del evento después de la llamativa frase que pronunció en la edición del año pasado: “El que fuga es un héroe”. Sin embargo, el presidente privilegió el premio que recibió en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en La Florida, y viajó hacia Estados Unidos, por lo que no fue de la partida. Al final, Milei se volvió de ese país sin la foto con el líder republicano.

El que sí se llevó los aplausos fue Horacio Marín, el presidente de YPF, después que los presentes oyeran de primera mano los planes de la compañía para los próximos años. Sobre la petrolera estatal también hay expectativas en la provincia de Santa Fe, no sólo por inversiones sino también por los potenciales acuerdos que pueden surgir tras la aprobación diez días atrás en la legislatura santafesina de la denominada “ley YPF”.

Dentro del articulado de la norma hay uno que es un puntal para un proyecto que está motorizando la provincia y que tiene al secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, Julián Galdeano, como uno de sus principales impulsores: el Museo Messi. La iniciativa podría tener a YPF como un fuerte sponsor. La relación de compañía y el Messi es excelente.

Se trata de un ambicioso proyecto cultural y turístico que busca reconvertir el icónico edificio que supo ser de “Ramos Generales” y el viejo boliche Contrabando —al lado de la Aduana para los que hoy tienen +40— en un templo del deporte y la identidad argentina. El edificio para el proyecto ya fue recorrido por Baglietto Mut, quienes participaron en proyectos de estas características. El lugar es propiedad de Rosental.

Pero el desarrollo del proyecto lo lidera Julián Galdeano, también a cargo de las obras de infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026, como el microestadio del Parque Independencia, el Arena Rosario, y el proyecto en la cabecera del puente Rosario-Victoria, que ahora busca reemplazar lo que se pensó como un parque de la música en una posible esfera inmersiva al estilo Las Vegas, pero con una escala menor. Todas iniciativas para las que se anunciaron en los últimos días importantes inversiones.

En este sentido, Santa Fe aparece junto con Jujuy y Neuquén, es de las pocas provincias que menos sufrió la fuerte caída del empleo -pero lo sintió y podría agravarse en los próximos meses si se agrava la crisis global-, gracias a la continuidad de la obra pública provincial, que además muestra presupuestos más eficientes en cada licitación. En paralelo, se relanzó Expocon 2025 en Funes, con más de 130 expositores y un mensaje claro: el mundo de los negocios presenciales y ferias corporativas parecen volver a Rosario y la región.

Pero no todo brilla. Vicentin anunció el cierre de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, dejando en vilo a más de 1.000 trabajadores. La histórica agroexportadora, que aún no pudo cerrar su concurso de acreedores, dice no tener ni granos, ni fasones, ni fondos para pagar salarios. En el sector agroindustrial lo interpretan como una jugada de presión a la Justicia santafesina y a los inversores estratégicos. Vale decir que la Corte Suprema provincial también está bajo presión: el gobernador Pullaro quiere renovar a sus integrantes mayores de 75 años, pero la resistencia promete nuevos rounds. Habrá que estar atentos a las decisiones del gobernador después de las elecciones del próximo fin de semana. ¿Se jubilan o salen vía decreto? Al mandatario santafesino se volvió a escuchar esta semana muy decidido en un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el frente internacional, Trump barrió con los mercados al anunciar nuevos aranceles para microchips y medicamentos. En solo dos días, el Nasdaq y el S&P perdieron casi 6%, y se esfumaron más de 6 billones de dólares en capitalización bursátil, afectando incluso a gigantes como Apple. El riesgo argentino subió, cayeron los bonos y los commodities que sostienen la balanza comercial —granos, metales, petróleo— también se desplomaron.

La inflación vuelve a inquietar (IPC marzo estimado entre 2,7% y 2,9%), el BCRA sigue perdiendo reservas, y los bancos suben tasas para frenar la huida de pesos. En este clima, crece la incertidumbre sobre las condiciones del FMI para liberar los US$8.000 millones ya prometidos. Aseguran que habrá nuevas señales desde el organismo esta semana.

La incertidumbre no es buena amiga de los negocios. Varios sectores vislumbran una recuperación podría verse de nuevo afectados por el ánimo colectivo. Todos los sectores aún analizan el impacto de las medidas de Trump y sus posibles reverberaciones en otros bloques económicos. Pocos pro y muchas contras, la primera lectura que realizan los empresarios en una recorrida que hice para esta columna en la semana.

En resumen: mientras el viejo orden económico-político global se traba uno nuevo comienza a surgir. Los desafíos para la Argentina son mayúsculos debido a las fragilidades internas. El rechazo en el Congreso a los pliegos de García Mansilla y Lijo sumaron más condimentos.