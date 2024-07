El Merval y las tecnológicas: Doble impacto en los mercados local y global

El mercado financiero argentino no está atravesando su mejor momento. El Merval, el principal índice bursátil del país, ha mostrado un retroceso preocupante. Esta caída no solo se refleja en pesos, sino también en dólares, marcando una tendencia negativa que ha alarmado a inversores y empresarios por igual. Este fenómeno no es aislado y se inscribe en un contexto de volatilidad y ajustes constantes en las políticas monetarias y cambiarias del país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha mantenido una estrategia de ventas netas en el mercado cambiario durante todo julio. Estas ventas han impactado directamente en las reservas internacionales del país, que han visto una reducción significativa. Además, el dólar oficial ha seguido una tendencia de incremento diario, acelerando el ritmo de devaluación, lo que genera incertidumbre sobre el futuro económico.

Mientras tanto, los dólares financieros también han operado a la baja. Las brechas con el dólar oficial aunque queriendo bajar, se mantienen notoriamente altas, un reflejo de la falta de confianza y la volatilidad que caracteriza al mercado cambiario argentino. Los contratos de futuros de dólar han mostrado movimientos neutros, con subas y bajas que reflejan la expectativa de una devaluación implícita sostenida en el tiempo.

En cuanto a los bonos soberanos, tanto en pesos como en dólares, se han observado comportamientos mixtos. Los bonos ajustados por CER han recuperado algo de terreno, aunque el panorama sigue siendo incierto. Por otro lado, los bonos soberanos en dólares han lateralizado después de abrir a la baja, acumulando una leve caída en lo que va del mes, aunque con un desempeño positivo en lo que va del año.

A nivel global, el mercado americano también enfrenta su propia cuota de volatilidad, especialmente en el sector tecnológico. Empresas gigantes como Nvidia han sufrido caídas significativas, lo que ha generado una presión de venta en el mercado y ha extendido el periodo de debilidad en el sector de semiconductores. Esto ha afectado a índices clave como el Nasdaq, que ha registrado pérdidas importantes en julio.

Mientras tanto, en Europa, la Eurozona ha mostrado señales de crecimiento, aunque a un ritmo moderado. Francia, Italia y España han sido los principales motores de esta expansión, mientras que Alemania ha registrado una contracción debido a la caída de la inversión. Este panorama mixto refleja las diferentes realidades económicas dentro del bloque europeo y destaca la necesidad de estrategias diferenciadas para cada país.

Los precios de los commodities también reflejan esta incertidumbre, con la soja y el petróleo mostrando caídas significativas. Estas señales mixtas en los mercados globales sugieren que la volatilidad y la incertidumbre seguirán siendo la norma en el corto plazo, lo que exige a los empresarios y profesionales mantenerse atentos y adaptarse rápidamente a los cambios.