Tesla acciones: oportunidades de inversión clave para inversionistas argentinos

Las acciones de Tesla son de las más codiciadas en el mercado, en parte por el reconocimiento que tiene Elon Musk como su carismático CEO, pero en especial debido al gran presente y prometedor futuro que tiene la compañía automovilística. "Tesla acciones" es sin duda una de las búsquedas con mayor volumen, reflejando el creciente interés en estos activos.

En este contexto, es importante contar con información en tiempo real para saber el valor de los títulos de la empresa de autos eléctricos más famosa del mundo.

Los títulos de la empresa con sede Silicon Valley cotizan en la bolsa National Association of Securities Dealers Automated Quotation o NASDAQ, el segundo mercado bursátil electrónico de mayor cotización en el mundo. Este es otro de los motivos por los cuales las acciones de Tesla pisan fuerte entre los inversores que buscan ser parte de esta importante compañía.

Tesla Inc. cotiza en la bolsa NASDAQ, y recientemente ha sido reconocida como una de las empresas más importantes del sector. El precio de sus acciones y su cotización varían segundo a segundo, lo que refleja la alta demanda y competitividad del activo.

Esto muestra la competitividad, seguridad y confianza que genera la empresa y el activo.

Para comprar acciones Tesla, es necesario contar con una plataforma que ofrezca todas las herramientas para operar exitosamente a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo, desde cuánto cuesta una acción, pasando por la historia de la compañía y las proyecciones estimadas en el tiempo.

Tesla Motors: su historia

Tesla Inc. fue fundada por Marc Tarpenning y Martin Eberhard en 2003 bajo el nombre de Tesla Motors, con la idea principal de producir autos deportivos eléctricos. Esta iniciativa atrajo a numerosos inversores, incluido Elon Musk, quien invirtió más de 30 millones de dólares.

El multimillonario se convirtió en presidente de Tesla en 2004 y, posteriormente, en 2009, ambos fundadores abandonaron la compañía. Desde entonces, Musk se ha desempeñado como el CEO de la empresa, cuya sede principal se encuentra en Silicon Valley.

El primer automóvil completamente eléctrico de la compañía, el sedán Roadster, llegó en 2008. Cuatro años después, se lanzaron las instalaciones de carga rápida para usuarios de Tesla. La empresa expandió su enfoque más allá de los automóviles y cambió su nombre de Tesla Motors a Tesla Inc. en 2017. Y, al año siguiente, esta ingresó al mercado de la energía solar.

Tesla acciones: Evolución

Las acciones de Tesla empezaron a cotizar en bolsa en el año 2010, a 17 USD por acción, con un desempeño modesto durante varios años, hasta que el precio de sus acciones comenzó a despegar en 2020, llegando a superar los 2300 dólares por acción. Tesla ha cobrado tanto protagonismo que el 21 de diciembre de 2020 se incorporó al índice S&P 500.

El elevado precio dificultaba la compra de acciones, por lo que en agosto de 2020 Tesla anunció un split de 5 por 1, decisión que ha vuelto a tomar en agosto de 2022, donde hizo otro split de 3 por 1. Esta estrategia tuvo como objetivo la búsqueda de nuevas inversiones, y además contribuyó a la revalorización de sus acciones.

Con este split de las acciones, Tesla consiguió que el precio se dividiera entre 3, lo que permitió atraer a nuevos inversores al ser un precio más asequible, mientras que, por otro lado, los que tenían compradas acciones de Tesla no se vieron perjudicados, ya que aunque el precio se divida entre 3, el número de sus acciones se multiplica por 3, con lo cual tienen más acciones pero el mismo valor.

Lo que hay que saber para invertir en Tesla

Tesla basa su confianza en su red de ventas y servicios de componentes electrónicos a otros fabricantes de automóviles. No obstante, a diferencia de las acciones de otras empresas de autos, que suelen ser estables, las acciones de Tesla presentan una alta volatilidad. Su precio depende en gran medida de los informes trimestrales de ganancias, los anuncios de Musk y los lanzamientos de productos.

Por ejemplo, en 2018, las acciones Tesla tuvieron un repunte notable, y el NASDAQ tuvo que frenarlas después de que Elon Musk tuiteó sobre la posibilidad de convertir a esta en una empresa privada a 420 dólares por acción. De igual forma, el 1 de mayo de 2020, dichas acciones se desplomaron —perdiendo casi el 12% de su valor— luego de que el multimillonario dijera en redes que pensaba que las mismas eran demasiado altas.

Por eso, para estar al tanto de los movimientos y tendencias en torno a la firma norteamericana, lo ideal es seguir de cerca los patrones gráficos e indicadores publicados en Libertex que se relacionen con la compañía. Esto es importante al momento de invertir en Tesla, lo cual se puede hacer de dos maneras: operando a través de las acciones o comprándolas mediante un bróker.

Tesla acciones: cómo comprarlas

Tesla no ofrece un programa de compra directa de acciones, por lo que es esencial encontrar un bróker confiable que te ayude a adquirir las mismas. A través de Libertex se puede adquirir acciones abriendo una cuenta y el depósito de fondos. Para evitar pérdidas hay que asegurar de cuánto dinero se necesita invertir a partir de relaciones riesgo/recompensa.

Luego se elige el período y el número de acciones. Mientras que el período determinará si un usuario está listo para invertir a corto o largo plazo, el número de acciones dependerá directamente de la cantidad de dinero que la persona tenga para invertir. Finalmente, el último paso es la compra de las acciones.

No hay que dejar de lado el detalle de que Tesla no paga dividendos a sus inversores y no planea hacerlo pronto. Por lo tanto, la ganancia se basará en el aumento del valor de las acciones y en su venta en el momento indicado.

Históricos y futuros

Otra de las cuestiones importantes que permite realizarse a través de la plataforma de Libertex, es el rendimiento a lo largo del tiempo. El historial de las acciones de Tesla ofrece lecciones valiosas para los inversores. Desde su entrada al mercado de valores en 2010, las acciones de la empresa han experimentado altibajos notables, influenciados en gran parte por las declaraciones y acciones de su CEO, Elon Musk.

Estos patrones pueden ayudar a los inversores a prever futuras tendencias y hacer inversiones más informadas.

En ese sentido, las perspectivas futuras de las acciones de la empresa estadounidense parecen prometedoras, dada la creciente demanda de vehículos eléctricos y la posición líder de esta en dicho mercado. Sin embargo, el impacto de las tendencias en la industria automotriz, así como las acciones y declaraciones de Elon Musk, jugarán un papel crucial en la determinación de su valoración en el futuro.

Si deseas invertir en Tesla, lo recomendable es tener en cuenta esta información.

