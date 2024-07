A partir de mañana se flexibiliza el Mercado Único de Cambios: qué operaciones alcanza

A través de la Comunicación “A” 8074, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dio a conocer hace unos días modificaciones en el acceso al Mercado Único de Cambios

Las operaciones contemplan los despachos de importación oficializados a partir de este jueves 1 de agosto:

1) Las posiciones arancelarias que pagaban con el cronograma de 30-60-90 y 120 días a partir de la fecha de oficialización, un 25% del valor por cuota. Pasarán a pagar el 50% a partir los 30 días corridos y un 50% a partir de los 60 días corridos de oficializado el despacho.

2) Los automóviles y los productos llamados “suntuarios” que pagaban a los 180 días corridos de fecha de oficialización, lo podrán hacer a partir de los 90 días corridos de la misma fecha.

3) Amplía el monto por el que, las personas humanas no tienen obligación de liquidar los cobros de exportaciones de servicios, de u$s 12.000,00 a u$s 24.000,00 por año calendario en el conjunto de entidades bancarias.