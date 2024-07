Argentina campeón: además de la gloria deportiva, ¿qué "premiazo" económico se lleva?

Argentina jugó una nueva final de Copa América ante Colombia y, por segunda vez consecutiva, volvió a quedarse con el máximo trofeo del continente a nivel selecciones. En un partido disputado, donde prevaleció la parte física, "la Scaloneta" derrotó en el alargue por 1 a 0 a su rival, con gol de Lautaro Martínez.

Por supuesto que la gloria deportiva está primero, pero con la obtención del campeonato el premio económico no se queda atrás.

Todos los equipos por el hecho de participar tuvieron importantes premios económicos. En esta ocasión, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) distribuyó una cifra récord de u$s 72 millones como incentivo extra.

En concepto de participación, todos los seleccionados recibieron u$s 2 millones. Los 40 millones restantes (valores referidos siempre a la moneda estadounidense) se repartieron según los objetivos deportivos alcanzados: quienes avanzaron a los cuartos de final embolsaron otros u$s 2 millones, mientras que Canadá (cuarta posición) sumó a sus arcas u$s 4 millones. En tanto, al tercero (Uruguay) le ingresaron u$s 5 millones

Ahora bien, ¿cuánto se llevan las federaciones de fútbol finalistas? En el caso de Colombia, el segundo, obtuvo u$s 7 millones. Al campeón, además de la copa, se quedó con un premio de u$s 16 millones. Sí, la "Scaloneta", lo hizo de nuevo.