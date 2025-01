"Bitcoin Strategic Reserve", la idea de Trump que ilusiona al mercado cripto: ¿por qué?

Comenzó la era de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos y el Bitcoin se encuentra en el centro de la escena como inversión porque puede ampliarse su utilización como reserva de valor en los distintos ámbitos mundiales.

Antes de la jura de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el precio del Bitcoin se estabilizó en torno a los u$s 105.000. Y apenas finalizó el discurso de asunción, donde el flamante Presidente norteamericano no realizó anuncio alguno sobre esta criptomoneda, la cotización cayó por debajo de los u$s 102.000, para luego de algunos minutos mostró cierta volatilidad para ubicarse entre los u$s 103.000 y los u$s 104.000.

De esta manera, en enero el Bitcoin avanza 10% y en los últimos 12 meses acumula un incremento de 154%.

En la previa a la asunción del representante republicano, la cotización de esta moneda alcance un valor histórico máximo de u$s 109.000.

Las perspectivas son alentadoras porque en el mercado existe el rumor de que Trump podría establecer una Bitcoin Strategic Reserve (BSR), en la que el gobierno estadounidense compraría esta moneda como resguardo.

Una BSR medida implicaría que EEUU adopte una estrategia para integrar a esta moneda como parte de sus reservas estratégicas. Esto sería un paso sin precedentes y podría posicionar a Bitcoin como un activo clave en la economía global, reforzando su legitimidad y utilidad.

Reflexiones de lo que viene

El contexto global y la asunción de Trump generan interrogantes sobre los mercados tradicionales y ahí el Bitcoin cobra relevancia como un activo descentralizado que no depende de políticas monetarias, ni decisiones gubernamentales. Históricamente, ha funcionado como un refugio en momentos de incertidumbre.

Es importante destacar que muchos miembros del gabinete de Trump han mostrado posturas favorables hacia Bitcoin y otras tecnologías blockchain, lo que podría facilitar una adopción más amplia de esta clase de activos.

En este contexto, el Bitcoin no solo se presenta como una herramienta de diversificación, sino como una apuesta estratégica frente a las políticas económicas y monetarias tradicionales.

Cabe aclarar que las criptomonedas son activos muy volátiles y, por ende, tienen un riesgo implícito como inversión. Los expertos dan por sentado que el Bitcoin seguirá en crecimiento, de hecho se estima que su precio puede llegar a los u$s1 30.000 dentro de algunos meses. Incluso, algunos actores son mucho más optimistas. Eso sí, tdo puede pasar en un mundo tan cambiante desde lo geopolítico y económico.